Una sala Avis gremita ha fatto da cornice alla presentazione dell’iniziativa Ragusa X1000, di Health Italia S.p.A. e Mutua MBA, in collaborazione con la Fondazione Banca delle Visite e con il supporto del Team dei Promotori Mutualistici locali. Una platea curiosa ed attenta ha ascoltato prima la voce di Marco Caruso di Mutua MBA, che su Ragusa ha curato ogni aspetto organizzativo dell’evento, e poi di Massimiliano Gusmini (nella foto), coordinatore nazionale di Mutua MBA.

Buono il riscontro e le adesioni: Ragusa si conferma città attenta ai temi della solidarietà, del welfare, della sensibilità verso le fasce più deboli. Proprio in questo senso è in programma una cena solidale per dare ulteriormente forma al progetto. “Da parte nostra – dicono Caruso e Gusmini – non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che hanno mostrato sensibilità verso questo tipo di iniziativa, a cui noi crediamo moltissimo”.