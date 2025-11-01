Per un furto di cavi elettrici è stata sospesa questa mattina l’erogazione idrica nella zona di San Giacomo

Questa la comunicazione del Comune di Ragusa, che ha rilanciato l’avviso diramato dal Consorzio di bonifica 8, responsabile dell’acquedotto rurale di Santa Rosalia-

L’erogazione idrica è quindi momentaneamente sospesa.

“Invitiamo i cittadini di San Giacomo, contrade limitrofe e tutti coloro i quali attingono a questa rete a limitare i consumi.

I responsabili del Consorzio sono già al lavoro per il ripristino della rete elettrica”, ha commentato il sindaco Peppe Cassì.

