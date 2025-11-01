Archiviata con moderata soddisfazione la prima vittoria stagionale, il Frigintini Calcio, domenica pomeriggio, per la sesta giornata del campionato di Promozione sarà di scena sul campo della Vigor Gela, squadra alla quale i rossoblu hanno ceduto la scomoda posizione di ultima in classifica.

Si tratta, dunque, di uno scontro diretto tra due squadre che hanno gli stessi obiettivi stagionali, ma ancora è troppo presto per poterlo definire uno scontro salvezza.

La vittoria, tanto netta quanto meritata della formazione di Ciccio Di Rosa ha risollevato morale e classifica, ma i rossoblu hanno ancora tanto da lavorare per raggiungere l’obiettivo che la dirigenza ha fissato fin dal primo giorno di preparazione.

“Domenica scorsa contro la Sommatinese – spiega Samuele Savarino – è arrivata la prima vittoria in campionato, che sicuramente ha dato morale all’intero gruppo. Venivamo da prestazioni positive, ma purtroppo i risultati non erano arrivati, ma come ribadito più volte dal mister e da tutto lo staff tecnico, non dobbiamo soffermarci sui numeri finali, perchè il lavoro che facciamo settimana dopo settimana si vede e si è visto chiaramente anche domenica. Domani, andremo ad affrontare una squadra ostica come lo saranno del resto tutte le squadre di questo campionato, ma sono fiducioso e se scenderemo in campo con lo stesso atteggiamento di domenica scorsa, mettendo in campo non solo le qualità di ognuno di noi, ma soprattutto quelle collettive potremo toglierci grandi soddisfazioni. Essendo noi una squadra molto giovane – continua – bisognerà migliorare sotto tutti i punti di vista e in ogni singolo allenamento lavoriamo per questo e per dare continuità la domenica, non solo per cercare di ottenere i risultati che sono certamente importanti, ma soprattutto per dare continuità alle prestazioni che sono importanti alla pari del risultato. Domenica scorsa abbiamo ottenuto entrambe le cose, perchè abbiamo messo in campo tanta voglia e un po’ di cattiveria in più rispetto alle partite precedenti e si è visto, ottenendo un risultato che ci soddisfa e ci da tanta motivazione in vista dei prossimi impegni. Il mio sogno, come credo come quello di tutti i miei compagni di squadra, è diventare un calciatore – conclude Samuele Savarino – so che è difficile, ma c’è sicuramente tanta voglia e tanta convinzione nel voler alzare l’asticella. Giocare in un campionato difficile come quello di Promozione, grazie al mister, allo staff tecnico e alla dirigenza che ringrazio per avermi dato questa possibilità, è un opportunità da poter sfruttare anche per il futuro”.

Nel frattempo, la dirigenza si sta muovendo sul fronte mercato per rinforzare la squadra e, in tal senso sono in dirittura le trattative per il tesseramento di Stefano Cultrera e Angelo Denaro provenienti dal Pro Ragusa e quello di Giorgio Cicero che arriva in rossoblu dal Città di Avola.

Gela – Frigintini di domani pomeriggio, sarà diretta dal signor Andrea Rotulo di Agrigento con la collaborazione del collega di sezione Giuseppe Mangiapane e di Enrico Maria Falzone della sezione Aia di Caltanissetta. Calcio d’inizio fissato per le 14,30.