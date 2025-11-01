E’ arrivato il giorno dell’attesa inaugurazione dello stadio Pietro Scollo. Un parto lunghissimo che ha portato alla realizzazione di una struttura completamente riqualificata. Sarà un’emozione, domani, vedere la squadra del Modica calcare il nuovo campo sportivo nel derby contro il Vittoria.

“Oggi sono davvero emozionata – ha detto questa mattina la sindaca Maria Monisteri in occasione del taglio del nastro – questa sarà la casa dello sport, la casa dei modicani”. Presente alla partecipatissima inaugurazione anche la presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari che ha ricordato come sia fondamentale che ogni città si doti di strutture sportive adeguate che diventano un punto di riferimento per l’intera società e soprattutto per i giovani che hanno bisogno di crescere in ambienti sani. Tra gli interventi anche quello della presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo che ha parlato di un giorno di festa per la città. Ad accogliere chi entrerà nel nuovo stadio sarà la stele dedicata a Pietro Scollo che per circa 70 anni si è speso per il Modica Calcio. Passavano i presidenti, cambiavano le società, ma lui c’era sempre e destino ha voluto che morisse proprio in un campo di calcio prima del fischio di inizio della partita del suo Modica. Adesso ci sarà un’altra grande sfida: curare e mantenere la struttura che ogni modicano deve sentire propria.