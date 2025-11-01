Una notizia attesa e confortante per molti cittadini di Modica: sono stati riaperti al pubblico gli antichi loculi realizzati dalla Società operaia di mutuo soccorso di Modica Centro.

Da tempo, l’accesso alle tombe dei propri cari era stato inibito a causa della precarietà e pericolosità delle strutture. Questo aveva creato notevoli disagi ai familiari che non potevano raggiungere i luoghi di sepoltura.

Il sodalizio di corso Umberto, presieduto da Giorgio Solarino, ha prontamente risposto a questa necessità. La Società Operaia ha infatti provveduto a eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza delle strutture, permettendo così la revoca del divieto di accesso.

Tuttavia, il problema non è risolto del tutto. Nel cimitero di Modica, restano ancora preclusi alla fruizione centinaia di altri loculi che versano in stato di pericolosità, realizzati in passato da diverse organizzazioni e circoli locali.

Questa riapertura rappresenta un passo importante per la comunità, permettendo di nuovo la visita e la cura dei luoghi di memoria legati alla storica Società Operaia.