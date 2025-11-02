Incidente stradale questa mattina sulla litoranea che collega Donnalucata con Cava d’Aliga.

L’impatto fra un’autovettura e un calesse si è verificato lungo il rettilineo della litoranea che collega le due borgate.

La peggio è toccata all’occupante il calesse che, a quanto pare, accecato dai raggi del sole, non si è accorto della presenza dell’auto ed è andato a impattare, finendo poi a terra.

Nessun danno invece per il cavallo che trainava il calesse.

Sul posto l’equipe del 118 che ha prelevato il ferito per trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Il cavallo e il relativo calesse sono stati recuperati con l’utilizzo di un camion per essere trasferiti nella proprietà di provenienza.