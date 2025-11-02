Il Modica calcio ha inaugurato come meglio non si poteva il riqualificato stadio Pietro Scollo di contrada Caitina. Dinanzi a una straordinaria cornice di pubblico, oltre 2000 le persone presenti, con una consistente rappresentanza del tifo ospite, i rossoblù hanno battuto i cugini del Vittoria e riconquistato la testa della classifica nel girone B del campionato di Eccellenza, anche se in coabitazione con Messana e Avola.

Non è stata una sfida semplice. Più che alla tecnica si è pensato all’agonismo. Modica e Vittoria si sono rivelate due belle squadre, molto complete nei vari reparti. Alla fine, nella ripresa, ci ha pensato l’assist del solito capitan Valenca a mettere in moto Bonanno che di testa ha messo fuori causa l’incolpevole portiere avversario Malandrino. Una bella festa di sport che, naturalmente, ha soddisfatto i tifosi rossoblù ora pronti a giocarsi le proprie chance per restare in testa alla classifica.