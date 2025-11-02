Il Ragusa conquista la prima vittoria della stagione. E lo fa in un campo complesso come quello della Nuova Vibonese. Il successo è stato firmato da Capone, grazie alla rete arrivata al 38′. Classifica sempre pesante per gli azzurri ma, almeno, si comincia a scorgere qualche spiraglio. Almeno per ciò che attiene alla forza di volontà e alla determinazione di questi ragazzi guidati in panchina da mister Gaetano Lucenti che oggi scontava la terza di quattro giornate di squalifica.

D’altro canto, i calabri, oggi, erano in condizione assolutamente abulica. Incapaci di gestire una manovra nella maniera migliore. Nulla toglie al merito degli azzurri che si sono dimostrati uniti e hanno saputo sfruttare la situazione con la dovuta accortezza. Adesso, in classifica, i punti del Ragusa sono sette. La squadra iblea occupa sempre la penultima posizione dello schieramento.