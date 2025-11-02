L’attesa è finalmente terminata: prenderà il via sabato 8 novembre la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Duemila di corso Sicilia, a Ragusa, promossa dall’associazione culturale C&M sotto la direzione artistica di Carlo Nobile. Ad aprire il cartellone, un appuntamento di assoluto rilievo: “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek, spettacolo che promette di incantare il pubblico grazie a un’atmosfera avvolgente e a un cast d’eccezione composto da Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli.

“Magnifica Presenza” porta in scena il fascino inquieto delle presenze e dei fantasmi che abitano i palcoscenici, intrecciando realtà e suggestione in una narrazione intensa, sospesa tra sogno e memoria. La regia di Ozpetek esalta la poeticità delle apparizioni e il mistero del teatro, regalando agli spettatori uno spettacolo ricco di emozione, ironia e profondità.

La rappresentazione andrà in scena l’8 novembre alle 21, come detto al Teatro Duemila. I biglietti sono disponibili presso il botteghino di via Roma 168, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, e online sul sito www.ragusa.stagioneteatrale.com. Per informazioni e prenotazioni: telefono 3335705353, e-mail stagioniteatraliragusa@gmail.com.

L’inaugurazione di stagione rappresenta un momento imperdibile per gli amanti del teatro e per tutta la comunità: un invito a vivere la magia della scena e a lasciarsi coinvolgere da uno spettacolo che promette di lasciare il segno. La stagione teatrale di Ragusa consentirà di condividere insieme la passione per il teatro e di celebrare l’inizio di un cartellone ricco di emozioni, cultura e magnifiche presenze.