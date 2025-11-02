Grande vetrina nazionale questa mattina per la città di Modica. In onda su Rai 1, infatti, la santa messa in occasione della Commemorazione dei defunti nel duomo di San Pietro.

Il rito religioso è stato presieduto dal vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, e concelebrato dal parroco di San Pietro, don Giuseppe Stella, e dal sacerdote Antonello Abbate.

Le voci del coro diocesano hanno, accompagnate all’organo dal maestro Giorgio Cannizzaro, hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Erano presenti, tra le autorità, il sindaco, Maria Monisteri, e la presidente del consiglio comunale, Mariacristina Minardo.

Presentate, in un breve filmato, prima dell’inizio della funzione religiosa, le meraviglie e la maestosità architettoniche della città di Modica.

Ancora una occasione importante, dunque, che ha permesso di fare conoscere a livello nazionale le peculiarità della città della Contea.