Tragedia evitata questa mattina a Vittoria anche se c’è comunque una ferita ricoverata in ospedale. Un pitbull ha aggredito una bambina.

L’episodio è accaduto al campetto Rodari, in prossimità del commissariato di polizia. Il conduttore del cane aveva legato il pitbull che, però, è riuscito a liberarsi e, prima che lo stesso potesse intervenire, ha aggredito la piccola che, adesso, si trova in ospedale con prognosi in fase di definizione. Non è in pericolo di vita.Il suo è un codice verde. La piccola dell’età di 10 anni portava in braccio un cane di piccola taglia, un chihuahua, che è stato aggredito e ucciso dal pitbull.

Dopo un primo intervento dei poliziotti della sezione Volanti, le indagini sono state affidate alla polizia municipale (foto Franco Assenza).