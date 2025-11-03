Approvato in linea tecnico amministrativo il progetto esecutivo della realizzazione dell’area mercatale attrezzata per il mercato settimanale. “Un’opera che la città ci chiedeva da anni”: a darne notizia, l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba (nella foto).

“Abbiamo approvato un progetto che i cittadini del quartiere di via Cechov chiedevano da anni, poiché il mercatino settimanale, ancora oggi, è allocato in una zona centrale dell’abitato e presenta molteplici criticità – spiega l’assessore Cassibba -. Il nostro centro urbano, negli ultimi decenni, si è sviluppato proprio in quella zona e la coesistenza di un mercato settimanale che annovera circa 300 ambulanti non è più sostenibile, a cominciare dalla viabilità completamente congestionata e a rischio per eventuali mezzi di primo soccorso e dagli orari di montaggio che creano disturbi sonori già dalle 5 di mattina. Criticità anche per ciò che concerne i parcheggi dei residenti, le soste selvagge davanti ai garage e le vie che non hanno la dimensione opportuna per i moderni mezzi degli stessi ambulanti”.

“Per non parlare – ancora Cassibba – del disagio che arrecano in special modo i resti dei prodotti alimentari che, tuttavia, vengono rimossi alla chiusura del mercato stesso, ma che sopratutto nei mesi caldi deperiscono facilmente. Queste e altre criticità segnalate negli anni, hanno fatto sì che approvassimo in linea tecnico amministrativa il progetto di realizzazione di un’area mercatale attrezzata e munita di tutti gli accorgimenti e le norme che una città che si dice civile deve attivare, oltre che di parcheggi per commercianti ambulanti e cittadini. La realizzazione di questa nuova area, è stata individuata nello spazio antistante il mercato ortofrutticolo di Comiso e reputo sia un atto dovuto – conclude Roberto Cassibba – quando si vuole dare dignità a tutta una comunità e a un comparto commerciale che contribuisce a creare un tessuto economico non indifferente. Il progetto avrà un costo di un milione di euro che abbiamo ottenuto con mutuo di Cassa Depositi e Prestiti e gli uffici comunali si sono già attivati per avviare tutto il procedimento”.