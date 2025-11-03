Corrado Piccione è il nuovo comandante della polizia locale di Chiaramonte Gulfi.
Il dott. Piccione, originario di Noto, dopo aver prestato servizio per 18 anni nella polizia Locale di Noto, nel 2020 entra in servizio nel Comune di Buccheri, dove diventa comandante della polizia locale.
Laureato in Scienze della Formazione ed esperto in formazione professionale nell’ambito del Codice della Strada.
Il dott. Piccione è stato anche giudice onorario alla Corte di Appello di Catania, sezione minori dal 2016 al 2022.
Numerose sono state le esperienze acquisite nell’ambito della Polizia Ambientale, Giudiziaria e Stradale, oltre al coordinamento della Protezione Civile Comunale del comune di Buccheri.
“Al comandante Piccione – dice il sindaco Mario Cutello (nella foto con Piccione) – un benvenuto da tutta la comunità di Chiaramonte Gulfi”.