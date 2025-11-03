Tino Antoci, assessore allo Sviluppo economico, comunica che “continua il lavoro della commissione per l’assegnazione dei lotti liberi della zona artigianale di contrada Michelica, a seguito della pubblicazione del bando di assegnazione. Un nuovo incontro si è tenuto alla presenza del nuovo dirigente del III settore tecnico di palazzo San Domenico, architetto Fabio Bellaera, presenti i vertici della Cna e di Confartigianato. L’occasione è stata utile per il segretario territoriale della Cna di Ragusa Carmelo Caccamo e il segretario di Confartigianato Ragusa Angelo Raniolo, per fare una disamina delle criticità e delle esigenze in favore delle imprese della città di Modica in materia di urbanistica con l’unico fine di velocizzare le procedure di approvazione delle istanze già presentate e fornire certezze al settore delle costruzioni”.