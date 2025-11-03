Due sbarchi e 144 migranti arrivati in queste ultime ore a Pozzallo. Il primo intervento a cura della Guardia di Finanza le cui due motovedette uscite al largo hanno intercettato una barca con 72 migranti. La maggior parte del Bangladesh, ma anche egiziani e sudanesi. Sono approdati al porto intorno alle 13. Altro sbarco subito dopo, stavolta a cura della Guardia costiera, le cui motovedette hanno portato in rada altri 72 migranti. Anche in questo caso la nazionalità di provenienza è risultata analoga. Non si sono riscontrati problemi sanitari. Al momento tutti i migranti sbarcati si trovano nell’hotspot.