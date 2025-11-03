Gli agenti del commissariato Ps di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo di 25 anni, residente nella stessa città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in quanto condannato in via definitiva per il reato di furto in abitazione, in concorso, commesso a Ragusa nel febbraio 2024.

Al giovane, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nell’ambito di altro procedimento penale in cui risulta indagato per il medesimo reato, è stato notificato il provvedimento restrittivo e, quindi, associato presso la casa circondariale di Ragusa, per l’espiazione della pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.