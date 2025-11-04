Cristian Palma ha deciso di dimettersi dal ruolo di consigliere comunale. Il commento del sindaco, Gianfranco Fidone. “In un momento storico in cui per una poltrona si farebbe di tutto, c’è chi compie scelte coraggiose, sebbene dettate da esigenze personali. Le dimissioni del consigliere Cristian Palma, rassegnate quest’oggi, mi rammaricano perché il consiglio comunale perde un valido, esperiente e appassionato componente ma la sua scelta, essendo dettata da motivi strettamente personali, va assolutamente rispettata”.

“Cristian ha un legame speciale e particolare con me e con la mia famiglia – ancora Fidone – l’ultimo voto espresso da mio padre è stato proprio per lui. Quindi anche se vi sono state divergenze, anche aspre, l’affetto è rimasto immutato. E oggi, con immutato sentimento di stima, rappresento a Cristian il mio plauso per un atto di una bellezza straordinaria. A lui subentrerà Eliseo Campagnolo, un amico a cui sono legato da uno storico rapporto di affetto e a cui auguro buon lavoro”.