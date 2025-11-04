Tragedia questa mattina nel tratto compreso dell’autostrada Siracusa-Gela tra Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Un autotrasportatore ha perso la vita in un incidente stradale che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto solo il mezzo da lui condotto.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad accorgersi del camion finito fuori strada e a chiamare i soccorsi, ma per il conducente non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale di Siracusa e del distaccamento di Noto.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze e procedendo ai rilievi per capire come il conducente abbia perso il controllo del camion.

La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale.