La continuità territoriale in partenza da Comiso procede nel migliore dei modi. Dopo il tutto esaurito del collegamento per Milano Linate dell’1 novembre, Aeroitalia comunica che anche il 2 e 3 novembre i risultati sono stati più che soddisfacenti: 460 viaggiatori complessivi sulle quattro tratte da e per Roma nella giornata di domenica e 462 in quella di lunedì. Il volo per Linate, inoltre, risulta al completo fino al 10 novembre, particolarmente apprezzato dall’utenza dell’area iblea e non solo. Va ricordato che lo scalo milanese è storicamente il più richiesto e, per anni, è stato un’esclusiva della compagnia di bandiera italiana.