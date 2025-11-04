Riunione operativa a palazzo di Città sul progetto di ammodernamento del lungomare di Raganzino (IV stralcio).

Quasi tutte le procedure burocratiche si sono concluse. Dopo i primi 3 stralci, si realizza così un altro lotto, il penultimo, che va da via A. Diaz a via A. Saffi. Sarà sostituita la vecchia pavimentazione, installata una nuova illuminazione artistica, rimodulate e sistemate alcune aiuole con nuove piantumazioni di siepi e alberi, inoltre sarà realizzata la predisposizione della cosiddetta fontana a raso-pavimento che sarà completata con il V stralcio, oltre alla collocazione di nuovi sedili, giochi e altro ancora.

L’Amministrazione comunale ha chiesto all’Impresa aggiudicataria dell’appalto di iniziare i lavori al più presto, possibilmente entro la fine del corrente mese, per concluderli prima della stagione estiva a tarda primavera. È pronto già il progetto dell’ultimo lotto fino all’Anfiteatro di Raganzino, che sicuramente sarà finanziato a breve con i progetti europei del Siru.