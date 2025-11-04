Si è svolta stamattina in piazza San Giovanni a Ragusa, la tradizionale manifestazione celebrativa dedicata all’Unità Nazionale ed alle Forze Armate (foto Bracchitta).

La manifestazione, organizzata dalla Prefettura di Ragusa, ha visto la partecipazione delle massime autorità politiche e militari ed ha visto, dopo l’alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno di Mameli, la lettura dei messaggi istituzionali, gli onori ai Caduti e la deposizione della corona da parte delle autorità presenti. Per l’occasione, alcune vetrine del centro storico sono state allestite con uniformi, cimeli, medaglie e documenti sul tema appartenenti alle Forze Armate, Forze di polizia, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il 4 novembre l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava dunque la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale. In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.