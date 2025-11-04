Importante intesa tra la cooperativa sociale Isola Iblea e la Fisascat Cisl Ragusa Siracusa che segna un nuovo traguardo nel percorso di valorizzazione e tutela del personale impiegato presso la struttura Opera Pia di via Eugenio Criscione Lupis (nella foto da sinistra Scannavino, Malacria e Corasaniti).

L’accordo, sottoscritto dalla presidente della cooperativa Stefania Malacria, dal segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl Salvatore Scannavino e dal rappresentante sindacale aziendale Danilo Corasaniti, prevede un incremento dell’orario di lavoro per tutti i dipendenti con qualifica di Osa e ausiliari, che dal 1° novembre prestano servizio per 36 ore settimanali.

Si tratta di un risultato significativo, frutto di un percorso di stabilizzazione occupazionale che negli ultimi anni ha consentito alla cooperativa di garantire a tutti i lavoratori un contratto a tempo indeterminato. Un segnale controcorrente in un contesto in cui, in molte realtà del settore, si tende sempre più a ricorrere a forme di part-time e flessibilità riduttiva. In questo caso, invece, la scelta è stata quella di rafforzare la stabilità e la dignità del lavoro, riconoscendo il valore e l’impegno quotidiano del personale.

«L’accordo – commenta il segretario Scannavino – rappresenta un passo concreto verso una maggiore equità e sicurezza per i lavoratori. È il frutto di un dialogo costruttivo che mette al centro le persone e la qualità dei servizi, restituendo dignità e prospettiva a chi, ogni giorno, opera con professionalità e dedizione all’interno della struttura».

La Fisascat Cisl Ragusa Siracusa esprime viva soddisfazione per l’intesa raggiunta e ringrazia la cooperativa per il clima di collaborazione e responsabilità che ha reso possibile questo importante risultato, auspicando che la stessa visione possa continuare a orientare le relazioni sindacali future.