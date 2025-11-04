Nella tarda serata di ieri, in via Garibaldi, una volante del commissariato Ps di Vittoria, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, ha incrociato un motoveicolo con a bordo due soggetti i quali, alla vista dell’autovettura di servizio, hanno bruscamente accelerato, tentando di far perdere le tracce.

Il mezzo è stato inseguito e raggiunto, ma uno dei due, un giovane di 15 anni, ha tentato di nascondersi, accovacciandosi tra due autovetture parcheggiate; individuato, si è dato a precipitosa fuga a piedi, incurante delle ripetute intimazioni di alt da parte degli agenti i quali, poco dopo, lo hanno raggiunto. Durante la fuga, il giovane si è disfatto di un borsello, lanciandolo all’interno del cortile di un’abitazione, recuperato dagli operatori che hanno rinvenuto all’interno diversi involucri, contenenti complessivamente 160 grammi di hashish; inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo.

Pertanto, il minore è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e per porto illegale di oggetti atti ad offendere.