I calcinacci continuano a cadere dai tetti, dai balconi in zona Fanello a Vittoria. “Aspettiamo che ci scappi il morto?”: è quanto si chiede sui social una residente della zona dopo che questa sera sono intervenuti i vigili del fuoco. “Si potrebbe fare qualcosa per l’incolumità del cittadino o siamo buoni solo nel momento in cui ci sono le votazioni? La situazione sta sempre di più degenerando e ci sono anche bambini che giocano per strada e anziani che passeggiano e soprattutto persone che ci vivono. Chiedo per favore all’amministrazione comunale di fare intervenite l’Iacp per risolvere questi disagi e rischi”.