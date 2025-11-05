Si è concluso oggi, presso il palazzo del Governo, il corso di formazione in materia di contratti pubblici, promosso dalla Prefettura di Ragusa in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e inserito nel programma formativo del Ministero dell’Interno, che da sempre pone grande attenzione alla qualificazione e all’aggiornamento del proprio personale, in attuazione dei principi di professionalità e formazione continua previsti dal D.Lgs. n. 165/2001.

Il percorso, articolato in due giornate (22 ottobre e 5 novembre), ha consentito ai partecipanti di approfondire, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti introdotti dal D.lgs. 209/2024, in particolare le funzioni tecniche del Rup e del Dec negli appalti.

Alle giornate formative hanno partecipato dirigenti e funzionari del Libero consorzio, dei Comuni della provincia e della Prefettura.

Il prefetto di Ragusa ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, sottolineando la sinergia istituzionale con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e ringraziando il dott. Vito Antonio Bonanno, segretario generale, per la competenza e la disponibilità dimostrate nello svolgimento delle attività didattiche, nonché la presidente, dottoressa Maria Rita Schembari, per l’attenzione costante verso la formazione e la valorizzazione del capitale umano della pubblica amministrazione.