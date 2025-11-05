La Fisascat Cisl Ragusa-Siracusa organizza un importante momento di formazione dedicato ai propri Rappresentanti sindacali aziendali (Rsa) e dirigenti sindacali, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e il ruolo della rappresentanza nei luoghi di lavoro. Gli appuntamenti domani, giovedì 6, e venerdì 7 novembre dalle 15,30 alle 19,30 nella sala riunioni Cisl in piazza Ancione a Ragusa.

I lavori saranno caratterizzati dalla presenza e dagli interventi del segretario generale Fisascat Cisl Sicilia, Stefano Spitalieri, e del segretario generale Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore. La chiusura dei lavori vedrà la partecipazione del segretario generale Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona, e del segretario generale aggiunto, Salvatore Scannavino (nella foto da sinistra Scannavino e Pintacorona).

Il corso sarà tenuto dall’avv. Nino Cortese, giuslavorista di comprovata esperienza e relatore in numerosi seminari e corsi di formazione su tematiche quali relazioni industriali, contrattazione collettiva e nuove tecnologie giuridiche. Questi i temi del corso: lo Statuto dei lavoratori e le sue evoluzioni – Ruolo e funzioni delle Rsa; contrattazione di secondo livello – Retribuzione adeguata e sufficiente (art. 36 Cost.). L’iniziativa prevede momenti di dibattito e confronto, favorendo la partecipazione attiva e lo scambio di esperienze tra i partecipanti. “Questi incontri rappresentano un pilastro fondamentale per rafforzare la nostra capacità di rappresentanza e promuovere una cultura del lavoro basata su competenza, dignità e partecipazione” dichiarano il segretario generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona, e il segretario generale aggiunto Salvatore Scannavino.

L’evento si inserisce nel percorso di crescita e formazione permanente promosso dalla segreteria territoriale Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, volto a consolidare il ruolo del sindacato nei contesti lavorativi e a supportare la tutela dei diritti dei lavoratori.