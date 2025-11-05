Alle 9,30 di stamane una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuta per un incidente stradale verificatosi sulla Ss 514 al km 7 tra una autovettura Bmw X5 ed un autocarro impegnato nei lavori di ampliamento della strada. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 48 anni accompagnato presso il pronto soccorso dal 118, illeso il conducente dell’autocarro.

I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto alla messa in sicurezza degli automezzi incidentati e dell’area circostante. Sul posto i carabinieri di Chiaramonte Gulfi. A causa dell’incidente si sono verificati rallentamenti alla circolazione.