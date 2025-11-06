“Laddove non ci sono ancora telecamere, ci sono io personalmente, insieme all’indispensabile Polizia locale, a fare appostamenti notturni per beccare gli incivili”. Così l’assessore comunale all’Ecologia, Giuseppe Alfano, che prosegue: “Questa notte altri di loro sono stati beccati in flagrante davanti ai nostri occhi, sono stati multati e uno di loro, grazie all’intervento dei carabinieri, è stato condotto presso il commissariato di Comiso. Ho già appuntato le varie vie lette tra i commenti nei social da parte dei cittadini onesti per poter intervenire. Purtroppo non posso essere ovunque, per cui chiedo di cuore a chiunque voglia segnalarmi altri angoli di via soggetti ad abbandono rifiuti di farlo senza timore. Anche in privato. A vincere questa battaglia dobbiamo essere noi. E io sto facendo tutto il possibile”.