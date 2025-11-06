Momenti di apprensione questa mattina in corso Mazzini a Scicli, dove una coppia di anziani è rimasta chiusa all’interno della propria abitazione, impossibilitata ad aprire la porta e a chiedere aiuto (foto Assenza).

L’allarme è scattato intorno alle 10,30, quando alcuni vicini, non avendo notizie dei due coniugi, hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e il personale sanitario del 118.

Una volta aperta la porta, i soccorritori hanno trovato i due anziani a terra, impossibilitati a rialzarsi. Dopo le prime cure, entrambi sono stati affidati ai sanitari per le verifiche del caso e successivamente trasportati in ospedale per accertamenti. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per consentire un rapido accesso all’abitazione e prestare soccorso alla coppia.