Gli agenti del commissariato Ps di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Ragusa, in regime di arresti domiciliari, in quanto indagato per furto aggravato.

Dall’attività investigativa conseguente ad un furto in abitazione commesso in città nel mese di ottobre dello scorso anno, sono emersi elementi indiziari a carico del predetto, noto per i suoi pregiudizi, il quale è stato dapprima denunciato alla Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto dal gip il provvedimento restrittivo, prontamente eseguito.