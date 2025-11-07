Un intenso temporale ha colpito oggi, soprattutto, la città di Vittoria. L’acqua è caduta in abbondanza causando disagi e situazioni critiche sulla viabilità urbana soprattutto nelle zone del centro e della periferia. La pioggia torrenziale ha sorpreso cittadini e automobilisti. In diversi tratti delle strade si è creata acqua stagnante. L’intervento di tempestivo degli operatori del comando dei vigili del fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza alcuni veicoli rimasti in panne e assistere i conducenti in difficoltà (foto Assenza).