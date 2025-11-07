Si è presentato davanti al giudice il 43enne Gianni Agosta, accusato di avere ucciso Peppe Ottaviano (nella foto). L’uomo – assistito dall’avvocato Maria Platania – è stato ascoltato questa mattina e si è professato innocente. Il giudice per le indagini preliminari Eleonora Schininà ha presieduto l’interrogatorio di garanzia. La difesa ha annunciato che ricorrerà al tribunale del Riesame. Agosta è accusato del delitto, con l’aggravante della minorata difesa, avvenuto a Scicli il 12 maggio del 2024. Intanto, come anticipato in queste ore, ha anche a suo carico una denuncia penale per atti persecutori presentata dalla sua ex moglie. A quanto pare l’uomo non avrebbe accettato di essere stato lasciato dalla donna con la quale ha avuto anche una figlia, e per questo avrebbe continuato a perseguitarla.