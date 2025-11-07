Grave incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 18,30, sul tristemente noto rettilineo di via Virgilio Lavore.

Lo scontro frontale/laterale tra una Bmw elaborata e un Suv di fabbricazione giapponese ha lasciato sul campo quattro feriti.

Le quattro persone coinvolte sono state trasportate presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita. Un sospiro di sollievo in una serata che poteva avere un epilogo ben peggiore.

L’intervento è stato fulmineo grazie alla vicinanza della sede della polizia stradale. Sei operatori su due volanti, in servizio al momento del cambio turno, si sono fiondati sul luogo del sinistro. Tuttavia, per i rilievi tecnici, la competenza è stata demandata alla polizia locale.

Per permettere i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati (che, data la violenza dell’impatto, hanno subito gravi danni), il tratto di via Virgilio Lavore che dalla zona Emaia conduce verso il mercato ortofrutticolo è rimasto chiuso al traffico per diverse ore. La viabilità è stata deviata sulle arterie limitrofe, causando inevitabili rallentamenti per i pendolari e gli operatori che rientravano a Vittoria (foto Assenza).