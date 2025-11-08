E’ morto Beppe Vessicchio, 69 anni, storico direttore d’orchestra al festival di Sanremo. Figura molto nota e apprezzata ovunque. Aveva partecipato a numerose iniziative a sfondo musicale anche in provincia di Ragusa. Numerosi gli attestati di cordoglio ovunque. Si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. Vessicchio è deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente. I funerali saranno strettamente privati. Lo conferma l’ospedale San Camillo di Roma in accordo con la famiglia.