L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Inps, con messaggio n. 3029 del 10 ottobre scorso, ha fornito indicazioni in merito alle nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

A far data dalla competenza del mese di gennaio 2026, l’istituto ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero che consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.

“La compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, a prescindere dalla loro durata (pari, superiore o inferiore a sette giorni) – sottolineano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – al fine di permettere comunque all’istituto la verifica della durata dell’evento, anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato. L’istituto ricorda che, in caso di malattia, la contribuzione figurativa riconosciuta a fini previdenziali opera se la temporanea inabilità al lavoro si è protratta per un periodo non inferiore a sette giorni. Inoltre, sorgerà l’obbligo di inserire, in un campo specifico, il Puc (protocollo unico certificato) in caso di certificato di malattia telematico o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data di inizio della malattia”. Viene altresì precisato che per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, le nuove regole devono essere applicate sul flusso Uniemens del mese di febbraio 2026 (calendario del mese di gennaio 2026). Per informazioni e assistenza, rivolgersi agli uffici in via Roma, 212 – Ragusa, chiamare lo 0932 622522 o scrivere a ebtragusa@gmail.com.