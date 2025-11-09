Una partita al cardiopalma quella tra Messana e Modica Calcio, se la sfida di Coppa Italia aveva lasciato le reti inviolate, questa volta sono stati i gol a creare spettacolo, tra rimonte e contro rimonte e gol da protagonisti che non ti aspetti.

Primo tempo subito con il Modica Calcio avanti, Asero mette bene un pallone dalla parte opposta del campo e pesca Alioto pronto a metterla dentro per il gol del vantaggio rossoblù. Il gol porta linfa al Modica che continua ad attaccare con la coppia Belluso – Bonanno, i due provano a costruire cercando gli esterni per poi tornare in mezzo a far male. I padroni di casa si vedono dalle parti di Romano al 15’ con un paio di guizzi di Franchi e Cannavò che non riescono ad impensierire il portiere ospite. Con il passare dei minuti i padroni di casa escono sempre più e provano più volte a trovare la via del gol, cercando spesso il guizzo su palle inattive. Allo scadere l’arbitro concede 4 minuti di recupero, ma è al quinto che Mollica lascia scorrere una palla per Intzidis che si aspettava l’intervento del compagno, ne approfitta Franchi che prende palla e la mette alle spalle di Romano a tempo più che scaduto.

La ripresa inizia subito con il vantaggio casalingo, un pallone vagante in area viene raccolto da Le Mura che batte subito a rete e porta avanti i suoi dopo una buona azione. Al 10’ arriva il protagonista che non ti aspetti, l’arbitro decreta un calcio di punizione dal limite dell’area e si presenta sul pallone Romano, per tutti uno schema ma il portiere modicano calcia in porta e crea una parabola tesa forte e decisiva per il pareggio. Al 24’ si chiude la controrimonta rossoblù, punizione di Valenca messa bene in mezzo, Mollica si fa trovare pronto e di testa si regala la gioia di uno dei gol più importanti della stagione.

Una vittoria fondamentale per il Modica che dopo Vittoria vince anche questo scontro diretto e si regala una notte da prima in classifica, in attesa del risultato di Avola.

MESSANA – MODICA CALCIO 2-3

Messana: Ferrara, Deodato, Fragapane, Le Mura, Tricamo, Mazzola, Biondo, De Leon, Cannavò, De Jesus, Franchi. Panchina: La Rosa, Giorgetti, Bonasera, Sottile, De Gaetano, Gargiulo, Gazzè, Ventra, Madia. Allenatore: Giuseppe Cosimini.

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa, Asero, Belluso, Mollica, Alioto, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Savasta, Brugaletta, Misseri, Torregrossa, Torres, Salvatore. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatore: 4’ pt Alioto (Mo), 49’ pt Franchi (Me), 1’ st Le Mura (Me), 10’ st Romano (Mo), 24’ st Mollica (Mo)

Ammoniti: Bonanno, Cappello, Torres, Alioto (Mo), De Jesus (Me)