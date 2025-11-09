Dopo l’inaspettato successo sul campo della Vibonese, prima vittoria stagionale, il Ragusa continua a sprofondare in classifica. E, tra l’altro, con un risultato pesante. Un 4-0 che lascia poco spazio ai commenti quello maturato a Lamezia, sebbene gli azzurri si siano fatti vedere dalle parti dell’estremo difensore locale in più di una occasione, colpendo anche qualche palo. Ma a nulla è servito.

Due goal per tempo al “D’Ippolito”: padroni di casa subito in vantaggio con Mascari al 4’, seguito da Marigosu al 33’. Nella ripresa, Sanzone, al 55’, e Tandara, su calcio di rigore al 71’, fissano il tabellino sul risultato di 4-0. Gli azzurri restano penultimi in classifica e, soprattutto, con un futuro tutto da decifrare. Bisogna chiedersi, ancora una volta, quali sono gli assetti della società azzurra che, ancora oggi, non si conoscono. Chi salverà il Ragusa calcio da un cammino che, se continua in questo modo, porterà direttamente alla retrocessione?