La VIII Circoscrizione Lions Ragusa ha concluso con successo l’iniziativa «Zaino Sospeso» rivolta ai bambini delle suore carmelitane di Marina di Acate, consegnando materiale didattico a numerosi bambini del territorio. L’azione, fortemente voluta dal referente di Circoscrizione Luigi Ciavorella e dal presidente dell’8ª Circoscrizione Luigi Bellassai e realizzata grazie al sostegno congiunto di tutti i club della Circoscrizione, ha offerto un aiuto concreto per favorire il diritto allo studio e contrastare le disuguaglianze educative.

«Come Presidente della VIII Circoscrizione – sottolinea Bellassai – desidero ringraziare ciascun club per l’impegno, la generosità e la capacità organizzativa. Lo Zaino Sospeso a Marina di Acate dimostra che, quando lavoriamo insieme, i Lions fanno davvero la differenza per i bambini e per la comunità. Continuiamo su questa strada con la stessa energia e unità».

Luigi Ciavorella, referente di Circoscrizione, aggiunge: «Attraverso la donazione di materiale scolastico, il progetto intende offrire un concreto aiuto a quei piccoli che vivono situazioni di fragilità e spesso restano ai margini, ricordando che il diritto allo studio e alla dignità appartiene a tutti. Un piccolo gesto che diventa grande segno di comunità, attenzione e speranza».

Durante la giornata di consegna, i piccoli beneficiari hanno ricambiato con affetto e sorrisi, testimoniando l’impatto positivo dell’iniziativa. La Circoscrizione esprime un sentito ringraziamento alle presidenti Carmen Occhipinti, Daniela Marchi, Sonia Calabrese, Stefania Carpino; ai presidenti Rosario Alescio e Giovanni Ascone; ai presidenti di Zona Biagio Ciarcià e Giuseppe Valvo; e a tutti i Lions presenti, compreso il piccolo Paolo, in rappresentanza del Club Cuccioli di Vittoria. Uno speciale apprezzamento va inoltre al primo vicegovernatore Walter Buscema per il suo immancabile supporto. «Orgogliosi di una Circoscrizione che fa squadra: avanti così» è stato spiegato.