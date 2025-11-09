È stata restituita alla città la pista d’atletica di contrada Petrulli intitolata a Laura Guastella.

Questa mattina l’inaugurazione alla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, della giunta e degli atleti delle società sportive.

“Questo impianto – dice il primo cittadino – è un riferimento non solo per le nostre società di atletica, che continuamente ci rendono orgogliosi dei loro risultati, ma per la preparazione di tante società sportive e di moltissimi amatori. È anche un modo per ringraziare i tanti soggetti che a diverso titolo hanno permesso di dare a Ragusa una struttura sportiva di così alto livello, funzionale, sicura e anche bella a vedersi. Se nel 2027 saremo una delle Città Europee dello Sport; se progettiamo una Cittadella dello sport che metta in sinergia gli impianti sportivi e il nuovo corso di laurea in Scienze motorie alla Scuola dello Sport, è anche perché uno dopo l’altro gli impianti sportivi della nostra città sono stati e vengono riqualificati”.