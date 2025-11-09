Grandissima emozione in occasione dell’anticipo del campionato di Eccellenza Girone B sul campo del Messana con il Modica che è riuscito a violare il terreno di gioco avversario dopo un match dalle mille sfaccettature. Il tabellino.

MESSANA 2

MODICA 3

Messana: Ferrara, Deodato, Fragapane, Le Mura, Tricamo, Mazzola, Biondo, De Leon, Cannavò, De Jesus, Franchi. Panchina: La Rosa, Giorgetti, Bonasera, Sottile, De Gaetano, Gargiulo, Gazzè, Ventra, Madia. Allenatore: Giuseppe Cosimini.

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa, Asero, Belluso, Mollica, Alioto, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Savasta, Brugaletta, Misseri, Torregrossa, Torres, Salvatore. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 4’ Alioto (Mo), 49’ Franchi (Me), 50′ Le Mura (Me), 55′ Romano (Mo), 69′ Mollica (Mo)

Ammoniti: Bonanno, Cappello, Torres, Alioto (Mo), De Jesus (Me)

Il “Sorbello Stadium” di Messina regala al Modica Calcio tre punti fondamentali e, in attesa del match dell’Avola, il primo posto in classifica nel Girone B di Eccellenza. La squadra rossoblù ha superato il Messana in una sfida diretta ricca di capovolgimenti di fronte, vincendo 3-2 al termine di una gara rocambolesca.

La cronaca del match è frenetica fin dall’inizio. Il Modica parte forte e sblocca il risultato già al 4′ grazie alla rete di Alioto, che illude i tifosi ospiti di una giornata tranquilla. Asero mette bene un pallone dalla parte opposta del campo e pesca Alioto pronto a metterla dentro per il gol del vantaggio rossoblù.

Il Messana, però, non si arrende e trova il pareggio prima dell’intervallo, al 49′, con un bel diagonale di Franchi. Mollica lascia scorrere una palla per Intzidis che si aspettava l’intervento del compagno, ne approfitta Franchi che prende palla e la mette alle spalle di Romano a tempo più che scaduto. La rimonta dei padroni di casa si completa addirittura in apertura di ripresa, quando Le Mura (tesserato proprio il giorno prima), al 5′, si inventa un preciso tiro di mancino che beffa l’estremo difensore modicano, Romano, portando il punteggio sul 2-1.

Il momento chiave della partita si verifica quando il portiere del Modica, Romano, al 10′, si trasforma in inatteso eroe. Incarnando perfettamente lo spirito di “mai mollare” dei rossoblù, è proprio lui a riportare il risultato in parità insaccando una punizione dal limite dell’area, sul palo alla sinistra del suo collega messinese!

Il gol del guardiapali dà nuova linfa e forza alla squadra di Filippo Raciti che, galvanizzata, trova il gol della vittoria al 24′ con Mollica. Punizione di Valenca messa bene in mezzo, Mollica si fa trovare pronto e di testa si regala la gioia di uno dei gol più importanti della stagione.

L’assalto finale del Messana, desideroso di non perdere punti in casa contro una diretta concorrente, è risultato sterile, con la difesa ospite che ha controllato agevolmente gli ultimi tentativi.

Con questa vittoria preziosa, il Modica si scrolla di dosso proprio il Messana, con cui condivideva il secondo posto, e balza momentaneamente in testa alla classifica.

Si attende ora il risultato della gara di domenica dell’Avola per conoscere l’effettivo piazzamento finale di questa giornata, ma la vittoria in trasferta in uno scontro diretto rappresenta un segnale forte per il prosieguo del campionato.