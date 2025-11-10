Una donna è stata travolta dalla piena di un torrente in via Duca d’Aosta a Comiso e salvata da due carabinieri che passavano nella zona con l’auto di servizio.

Tina Fiorenzo, 64 anni, era uscita dalla sua casa e aveva provato ad attraversare la strada ma è stata trascinata via dall’esondazione del Cucca che si riversa nel centro abitato. Poi è finita contro una vettura parcheggiata, si è aggrappata alla ruota ma la piena ha rischiato di travolgerla.

Una pattuglia dei carabinieri l’ha vista , i militari hanno fermato la vettura, poi il maresciallo allievo Davide Maria Attianese e il brigadiere capo Angelo Sebastiano Zuppardo hanno afferrato la 64enne riuscendo a salvarla. La donna ha rifiutato le cure ospedaliere ed è stata accompagnata a casa. Ha riportato molte contusioni. Dopo il temporale, i due militari sono tornati nella zona e sono riusciti a recuperare lo zaino, alcuni effetti personali e le scarpe della 64enne.

“Ringrazio i miei salvatori – racconta Tina Fiorenzo – senza di loro non sarei in vita. Io mi ero aggrappata alla ruota dell’auto, ma non riuscivo più a tenere la presa. Se non mi avessero afferrata e portata in salvo, sarei stata trascinata per centinaia di metri fino al torrente”.