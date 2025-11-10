Modica piange la scomparsa di Antonino Lorefice. Aveva 55 anni. Lascia un figlio e la mamma. I funerali si terranno domani, martedì 11, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, alle 10,30. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Modica piange la scomparsa di Antonino Lorefice. Aveva 55 anni. Lascia un figlio e la mamma. I funerali si terranno domani, martedì 11, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, alle 10,30. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica