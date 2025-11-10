Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, assumendo la delega ad interim dell’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ha nominato alla carica di capo di gabinetto Patrizia Valenti (nella foto), fino a oggi capo di gabinetto vicario della Presidenza.

Valenti, nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1992, ha svolto numerosi incarichi da dirigente generale. E’ stata anche commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa.

Insomma, il governatore Schifani sceglie di mandare la persona di fiducia per governare la “Famiglia ed il lavoro”, deleghe importantissime che il presidente ha trattenuto ad interim e non provvederà ad attribuire se non dopo l’approvazione della manovra e con la dovuta prudenza che il caso impone. Va dunque la dottoressa Valenti a districare le difficili trame. E non è un caso. Schifani ha scelto la persona giusta perché la Valenti è persona di buon senso, preparata e diligente, persona di fiducia del presidente e sempre molto attenta ai percorsi insidiosi. Ha il compito di rimettere ordine, ma soprattutto di far ripartire la macchina amministrativa costruendo le positive dialettiche interne per ridare fiducia ai dipendenti e all’ambiente.