Una scelta che l’anno scorso è risultata vincente, nonostante qualche presa di posizione isolata. E, per questo motivo, è stata ripetuta anche quest’anno.

Stiamo parlando dell’accensione delle luminarie natalizie che è già stata attivata nel pomeriggio di oggi.

Tutte le vie del centro storico risultano addobbate per mettere in risalto il periodo dedicato alle feste e dare, dunque, la possibilità anche ai commercianti di fare qualche affare in più (foto Bracchitta).

Una scelta che, come detto, nel 2024 è stata salutata in maniera positiva e che, adesso, l’amministrazione comunale ha voluto replicare.