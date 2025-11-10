Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura hanno tratto in arresto un extracomunitario di origine gambiana di 26 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Catania.

Il predetto, imputato in un procedimento penale per violazione della normativa sugli stupefacenti, era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio nelle ore notturne.

Le ripetute violazioni degli obblighi, segnalate dal personale dell’Upgsp, hanno determinato, da parte dell’Autorità giudiziaria etnea, l’emissione nel decorso mese di ottobre di un provvedimento di aggravamento della misura, rimasto ineseguito per irreperibilità del soggetto.

Gli agenti delle volanti, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, lo hanno notato in piazza Cappuccini, per cui lo hanno fermato e proceduto al suo arresto, associandolo quindi alla locale casa circondariale.