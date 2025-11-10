Lo studio legale diretto da Giuseppe Nicosia ha comunicato che i killer della strage di San Basilio nel 1999 a Vittoria sono stati condannati anche in sede civile. Il Tribunale di Ragusa, giudice dott. Giovanni Giampiccolo, con ordinanza notificata oggi, ha condannato due dei killer della strage di Vittoria al risarcimento danni nei confronti dei fratelli di Salvatore Ottone, il giovane innocente ucciso nella strage dell’ormai lontano 2 gennaio 1999 e al quale è stata intitolata anche la curva dello stadio di calcio.

L’ordinanza civile perviene dopo svariati anni dalla condanna penale e colpisce due dei più efferati autori della strage (uno di essi Gammino è proprio colui che premette più volte il grilletto uccidendo i giovani Ottone e Salerno colpevoli solo di essere nel posto e nel momento sbagliato). “Merito di questa ordinanza – spiegano dallo studio legale Nicosia – è l’aver applicato le tabelle risarcitorie varate dal Tribunale di Roma, l’aver riconosciuto la particolare efferatezza da parte degli autori del reato e l’aver ancora una volta ribadito che si trattava di giovani vittime innocenti estranee a qualunque frequentazione criminale. Il nostro studio ancora una volta da oltre 20 anni a questa parte ha rappresentato in giudizio i parenti di queste vittime innocenti ed è onorato di avere ottenuto la condanna degli autori del reato anche in sede civile”.