L’ex carabiniere Davide Corallo si è costituito recandosi al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere dopo la decisione della Prima sezione della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso confermando la condanna emessa in Appello pari a 15 anni di reclusione. Corallo è stato condannato per l’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora. In primo grado, nel marzo del 2022, era stato assolto con formula piena e rimesso in libertà. Era il 10 novembre del 2019 quando, all’interno della sua casa in largo XI febbraio a Modica, è stato ritrovato il cadavere del cuoco (nella foto da sinistra Corallo e Lucifora).

Il collegio difensivo comprende gli avvocati Orazio Lo Giudice del Foro di Caltagirone e Michele Vaira del Foro di Foggia e si è avvalso della consulenza del generale in pensione dei Ris, Luciano Garofano. Fino all’Appello nel collegio c’era anche l’avvocato Piter Tomasello. La difesa attende i motivi del rigetto del ricorso per valutare la linea da seguire. La sentenza di secondo grado è stata emessa il 20 gennaio scorso. L’assoluzione in primo grado di Corallo è stata appellata sia dalla Procura di Ragusa sia dalla parte civile, ovvero i tre fratelli di Lucifora rappresentati dall’avvocato Ignazio Galfo.