Martedì sera da dimenticare a Catania. Un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, nel complesso fieristico Le Ciminiere di viale Africa a Catania. Sul posto stanno operando squadre di vigili del fuoco della sede centrale, del distaccamento Sud e di quello di Acireale.

A supporto sono state inviate anche tre autobotti, un automezzo logistico e un’autoscala. Nella zona de Le Ciminiere interessata dalle fiamme sono in corso lavori di manutenzione straordinaria. Quando è divampato il rogo erano presenti alcuni operai, ma nessuno di loro risulta ferito o intossicato. Sul posto stanno coordinando gli interventi il comandante dei vigili del fuoco di Catania, l’ingegnere Felice Iracà e funzionari tecnici. E presente anche personale della polizia di Stato e della polizia locale.