In occasione del 25 novembre – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la consulta femminile del Comune di Ragusa, con il sostegno dell’assessorato Pari Opportunità, propone un’iniziativa diffusa sul territorio cittadino per ricordare le donne vittime di violenza e sensibilizzare la cittadinanza.

L’idea nasce dal desiderio di portare il messaggio del 25 novembre nei luoghi della vita quotidiana, attraverso una semplice azione, coinvolgendo i ristoranti e i bar della città.

L’invito è a esporre, all’interno o all’esterno del locale, una sedia rossa accompagnata da una frase di sensibilizzazione. È un gesto semplice ma visibile, simbolo di memoria e di responsabilità collettiva.

Chi vorrà aderire è invitato a darne riscontro al seguente indirizzo mail, anche allegando una foto che testimoni la propria partecipazione: consultacomunalefemminile@comune.ragusa.it