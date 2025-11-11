Il sindaco di Scicli Mario Marino esprime la propria contrarietà alla allocazione all’ospedale Busacca di Scicli, di una struttura sanitaria Cai, di un Centro di Aiuto per l’Interruzione delle tossicodipendenze.

Stamani il primo cittadino ha incontrato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, in Municipio (nella foto) a Scicli, significando la contrarietà dell’amministrazione a questa iniziativa che mal si concilia con i servizi erogati all’ospedale Busacca, frequentato da utenti che hanno necessità di prestazioni sanitarie e di accesso ai servizi dell’Azienda.

Il sindaco ha deciso di incontrare a stretto giro i consiglieri comunali per condividere il sentimento dell’amministrazione sul tema.